"Динамо-Минск" в новом сезоне КХЛ сменит дивизион

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ сменит дивизион, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Континентальная хоккейная лига утвердила структуру проведения и состав дивизионов на 11-й чемпионат. Согласно изменениям, "зубры" будут выступать в дивизионе Тарасова, где также сыграют "Витязь", "Локомотив", "Слован", "Сочи" и ЦСКА. В сезоне-2017/2018 минские динамовцы играли в дивизионе Боброва.

Нововведения в структуре регулярного чемпионата КХЛ касаются увеличения количества матчей. На первом этапе каждая команда проводит по одной игре на своей площадке и в гостях со всеми остальными клубами лиги (48 матчей, 24 - на своей площадке и 24 - на выезде). Дополнительно все команды проводят в своих конференциях 14 матчей (7 дома и 7 в гостях). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда проведет по 62 матча, 31 - на своей площадке и 31 - на площадке соперника. В завершившемся сезоне каждый клуб провел 56 игр. Хоккеисты "Динамо" заняли в турнирной таблице 10-е место, набрав 73 очка в 56 встречах. Обладателем Кубка Гагарина в плей-офф в третий раз в истории стал казанский "Ак Барс".

По регламенту КХЛ, минчане начнут предсезонную подготовку не ранее, чем за 50 дней до начала чемпионата, который стартует 1 сентября. Планируется, что подопечные Горди Дуайера сыграют 2 августа в Минске с новосибирской "Сибирью". C 5 по 11 августа "Динамо-Минск" отправится на Кубок губернатора Нижегородской области, в котором сыграют "Торпедо" (Нижний Новгород), московское и рижское "Динамо", "Спартак" и "Автомобилист". С 21 по 26 августа "зубров" ждет традиционный турнир в Риге.-0-