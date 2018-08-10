"Динамо-Минск" - "Зенит". По следам матча

В четверг, 9 августа, футболисты минского "Динамо" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы принимали на своем поле питерский "Зенит" и учинили самому богатому клубу России форменный разгром - 4:0.

Эту встречу на стадионе "Динамо" посетили 21 700 зрителей при вместимости арены 22 234 человека. Данная встреча стала самой посещаемой для минского "Динамо" в еврокубках за последние 30 лет. 16 марта 1988 года на игре Кубка кубков между "Динамо" и бельгийским "Мехеленом" присутствовали 49 100 человек. К тому же, вчерашний поединок стал самой посещаемой домашней игрой для наших клубов на евроарене с 2012 года, когда на стадион "Динамо" 20 ноября на матч группового этапа Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и французским "Лиллем (0:2) пришли 22 810 болельщиков.

Победа "Динамо" над "Зенитом" стала первой в истории викторией белорусских клубов над российскими в еврокубках. Доселе командам из России на евроарене 8 раз противостоял БАТЭ - 7 поражений и одна ничья при разнице мячей 2:24. Еще дважды с российской командой играла бобруйская "Белшина": два поражения с общей суммой забитых и пропущенных мячей 1:5.

Для "Зенита" же проигрыш минчанам стал самым разгромным в европейских турнирах аж с 1989 года, когда в рамках Кубка УЕФА "сине-бело-голубые" уступили немецкому "Штутгарту" со счетом 0:5.

Прошедший матч позволил команде Сергея Гуренко войти в топ-5 среди всех клубов нынешнего розыгрыша Лиги Европы по забитым мячам. На данный момент на счету динамовцев 14 голов в пяти проведенных поединках. Таким образом, в среднем за игру "Динамо" забивает 2,8 гола. На первом месте по этому показателю находится шотландский "Хайбериан", наколотивший 16 мячей.

Автор голевого дубля в ворота "Зенита" сербский полузащитник "Динамо" Урош Николич делит третье место в Лиге Европы по набранным очкам. На счету 24-летнего балканца 7 результативных баллов (5+2).

Напомним, ответный поединок между "Зенитом" и "Динамо" состоится в следующий четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" при пустых трибунах.