7 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка биатлонистка Динара Алимбекова возьмет паузу в тренировках, чтобы отдохнуть и набраться сил. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, после торжественного мероприятия в Могилевском облисполкоме, посвященного итогам выступления спортсменов области на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Председатель Могилевского облисполкома вручил награды Динаре Алимбековой и Юрию Голубу Руководитель области поблагодарил за проделанную большую работу тренеров, которые в массовом спорте растят таланты, в том числе в обычных сельских школах, где сегодня огромное внимание уделяется здоровому образу жизни и подготовке спортивного резерва.

По словам спортсменки, у нее только-только закончился тренировочный сезон - еще вчера она стояла на лыжах. "Сейчас хочу немножко отдохнуть, не только физически, но и морально. Спортивный сезон был длинный и очень тяжелый. Поэтому хочется отдохнуть, набраться сил, а потом, возможно через несколько дней или недель, подумать о будущих планах, целях и спортивных стартах", - отметила Динара Алимбекова.

Как призналась счастливая дебютантка Олимпийских игр, отдых для нее - это прежде всего психологическая разгрузка. "Хочу отвлечься и побыть больше с родными, которых не видишь подолгу во время спортивного сезона. Считаю, что самый лучший отдых - это провести время с семьей", - сказала Динара Алимбекова.-0-