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Дирекция II Европейских игр приглашает на "Звездную регату" и интерактив со спортсменами

Спорт 07.09.2018 | 21:40
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция II Европейских игр приглашает на спортивные мероприятия 8-9 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции.

"Уже в ближайшие выходные белорусская столица окунется в неповторимую атмосферу всеобщего праздника, посвященного 951-й годовщине со дня основания города. В программе торжественных мероприятий по случаю Дня города особое внимание уделено и II Европейским играм. Крупный мультиспортивный форум уже сегодня занимает важное место в жизни столицы", - отметили в пресс-службе.

В субботу, 8 сентября, участники проекта Bright Team, в состав которого входят не только сотрудники оргкомитета игр, но и кандидаты в волонтеры, а также белорусские селебрити, посоревнуются в "Звездной регате" на драгонботах - 12-местных китайских лодках-байдарках. Пусть это не традиционный для официальных спортивных стартов вид гребли, в субботу он станет своеобразным символом одного из наиболее ярких и медалеемких для Беларуси видов спортивной программы II Европейских игр - гребли на байдарках и каноэ. Церемония открытия регаты начнется в 11.00 на площадке возле Дворца спорта. Во время церемонии пройдет вручение сертификата "Звездный посол II Европейских игр 2019 года" олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Александру Богдановичу. Для команды Bright Team "Звездная регата" стартует в 13.00.

В воскресенье, 9 сентября, II Европейские игры будут представлены на двух крупнейших городских мероприятиях. В 09.00 Bright Team, представленная более чем 50 сотрудниками и друзьями оргкомитета, примет участие в забегах на 5, 10 и 21 км во время Минского полумарафона. Каждый из бегущих совершит добровольное пожертвование на нужды проекта "Спорт-инклюзия", который создан по инициативе двукратного серебряного призера Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени и направлен на социализацию детей с аутизмом. В 09.45 на площадке у Дворца спорта участники полумарафона развернут 25-метровый флаг с логотипом предстоящего форума, который станет символом объединения различных наций и поколений во имя развития спорта. А во время церемонии награждения победителей марафона состоится также вручение сертификата "Звездный посол II Европейских игр 2019 года" чемпионке Европы Ольге Мазуренок.

В 14.00 Дирекция II Европейских игр приглашает всех любителей спорта и активного отдыха в парк Победы по проспекту Победителей, где развернется большая интерактивная зона. Всех желающих ждет аквагрим, фотозона, викторина и, конечно же, подарки. В этот день впервые будет представлена линия официальной сувенирной продукции предстоящего континентального форума. Здесь можно будет приобрести брендированные футболки, бейсболки, кружки, фанатские шарфы.

С 16.00 до 17.00 дирекция проведет интерактив с белорусскими спортсменами, где можно будет задать свой вопрос гостям, сфотографироваться и получить автограф. В мероприятии примут участие олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Андрей Богданович, трехкратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Артем Козырь, семикратный чемпион Беларуси по каратэ Андрей Гриневич и семикратная чемпионка страны по боксу Алла Яршевич.

Параллельно будет работать спортивная площадка, организованная усилиями представителей разных спортивных федераций. Так, ОО "Белорусская федерация петанка и бочча" познакомит с петанком, видом спорта из культурной программы II Европейских игр, а также устроит состязание в бросках на точность и выбивание. По соседству будет работать зона МОО "Белорусская федерация корфбола", где пройдет мини-турнир и конкурсы на самого меткого и ловкого. Гости праздника смогут попробовать себя в гимнастике с активностями от гимнастического клуба "Принцесса спорта". На площадках гольф-клуба "Минск" и Федерации летающих дисков зрители смогут поиграть в гольф и фрисби.

Спортивная площадка дирекции даст возможность познакомиться и с зимними видами спорта. Будут работать площадки ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" и ОО "Белорусская ассоциация керлинга".-0-

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