2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция II Европейских игр проведет семинар для руководителей и менеджеров спортивных федераций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.
На совещании, которое состоится 3 мая в НОК Беларуси, представителям национальных федераций, чьи виды спорта входят в программу Игр, будут разъяснены требования к организации соревнований такого масштаба.
Сотрудники Дирекции II Европейских игр расскажут о подготовке к предстоящему событию, рекомендациях, которые просят учитывать руководители Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а также обсудят с руководителями федераций и спортивных объектов, каким образом эффективно наладить работу по тому или иному направлению.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют более 200 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах.-0-
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