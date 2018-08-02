Дирекция II Европейских игр в Минске запустила проект Bright Team

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция II Европейских игр в Минске запустила масштабный проект Bright Team. Его первым аккордом стал турнир по пляжному футболу Bright Beach Soccer, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем соревнований, которые прошли на стадионе на территории СОК "Олимпийский", стала команда компании-производителя питьевой воды "Славная". В решающем поединке она победила команду Art Stars, составленную из звезд белорусской эстрады со счетом 3:0. Лучшим игроком турнира признан Юрий Цыркунов из артистической дружины. В соревнованиях также приняли участие команды Дирекции II Европейских игр, кандидаты в волонтеры Игр, журналисты и ведущие Белтелерадиокомпании и телеканала ОНТ. Футболистов поддерживала группа Litesound, которая участвует в конкурсе на песню для церемоний открытия и закрытия Игр-2019.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов отметил, что все участники турнира по пляжному футболу получили огромное удовольствие. Независимо от итогового результата всем было весело и интересно.

Запуск проекта Bright Team предполагает дальнейшее проведение ряда дружеских встреч по видам спорта, включенным в программу II Европейских игр.-0-