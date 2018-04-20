Дизайн медалей II Европейских игр обсудил оргкомитет

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайн медалей, дипломов и пьедесталов II Европейских игр обсуждался на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассмотрены вопросы организации питания участников игр, сертификации потенциальных поставщиков продовольствия.

Заслушан отчет подкомитета по вопросам медицинского обеспечения.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках.

На игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-