Для лидеров сборной Беларуси матчевая встреча на "Динамо" станет проверкой сил перед ЧЕ - тренер

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для лидеров сборной Беларуси матчевая встреча 22 июня на стадионе "Динамо" станет проверкой сил перед августовским чемпионатом Европы. Об этом заявил сегодня журналистам в пресс-центре "СБ. Беларусь сегодня" главный тренер национальной сборной Игорь Сиводедов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник подчеркнул хорошую готовность подопечных перед первым стартом на обновленной арене. "С началом летнего сезона белорусским легкоатлетам удалось добиться серьезных результатов на международных стартах. Многие из спортсменов включены в команду на предстоящую матчевую встречу. В противостоянии с атлетами из Украины, стран Балтии и Балкан постараемся побороться за первое общекомандное место. Старт 22 июня станет хорошей проверкой сил перед чемпионатом Европы, который с 6 по 12 августа примет Берлин, где мы планируем завоевать три награды", - рассказал Игорь Сиводедов.

Матчевая встреча 22 июня пройдет по семи дисциплинам и смешанной эстафете 4х400 м. Высокие шансы на пьедестал у белорусских прыгунов в высоту. Рекордсмен Беларуси Дмитрий Набоков считает, что жесткая конкуренция внутри команды помогает радовать болельщиков высокими результатами. "В белорусских прыжках в высоту и ранее были достойные результаты, но им не уделялось много внимания. Сейчас в сборной сразу четыре атлета могут взойти на пьедестал как на внутренних, так и на международных стартах. Это мотивирует и подстегивает. Считаю, очень интересно зимой прошел Рождественский турнир по прыжкам в высоту. Федерация не зря организовала эти соревнования в центре города в одном из самых посещаемых торговых центров. Всем понравилось. На "Динамо" 22 июня также постараемся не разочаровать поклонников", - отметил спортсмен.-0-