Для развития фигурного катания нужно привлечь к занятиям как можно больше детей - Бестемьянова

14 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Главное, что сегодня необходимо сделать для развития фигурного катания, - это привлечь к занятиям как можно больше детей, чтобы можно было найти талантливых ребят, которые станут звездами мировой величины. Об этом сегодня в Витебске заявила олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ассоциацией "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области" и региональной общественной организацией "Федерация фигурного катания на коньках Московской области", заместителем руководителя которой она является, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас Беларусь стремится к тому, чтобы вернуть себе высокие позиции в мировом фигурном катании. Это достижимая цель, и наша федерация сможет вам в этом помочь, тем более что после подписания соглашения это теперь наши общие цели", - отметила прославленная спортсменка. Соглашение предусматривает проведение совместных стажировок для спортсменов, организацию соревнований, оказание методической и финансовой поддержки. Наталья Бестемьянова готова приезжать с мастер-классами в Беларусь, помогать с хореографией. Для популяризации этого вида спорта легендарная спортсменка предложила провести гастроли по Беларуси Театра ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина, в котором она выступает.

Мероприятия по поддержке фигурного катания обсуждались на встрече Натальи Бестемьяновой с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстнeвым. "Глава области очень поддерживает наш вид спорта, и меры, о которых шла речь во время нашего общения, позволят спортсменам расти, дадут возможность развивать фигурное катание как в Витебской области, так и в Беларуси в целом", - отметила Наталья Бестемьянова.

По словам председателя Федерации фигурного катания на коньках Витебской области Светланы Головкиной, сотрудничество с представителями ведущей мировой школы фигурного катания позволит, прежде всего, решить проблему тренерских кадров. Совместно с российскими партнерами прорабатываются возможности приглашения в Витебск высококвалифицированного специалиста, который смог бы взять под свою опеку не только спортсменов, но и наставников.

Наталья Бестемьянова стала почетным гостем открытого первенства Витебской области по фигурному катанию на коньках "Северная звезда", которое открылось 14 апреля в Витебске. В соревнованиях принимают участие более 150 юных фигуристов из России, Литвы и Беларуси. Традиционный турнир проводится в обновленном формате второй год подряд. Организаторы распределили участников по двум категориям сложности А и Б. Регламентом соревнований определены шесть возрастных групп, начиная с 2010 года рождения и младше до юниоров не старше 19 лет. Выступления судит международная бригада арбитров, в состав которой входят специалисты Беларуси, Латвии и России.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, государственное учреждение "Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта" и ассоциация "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области".-0-