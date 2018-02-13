Для всех желающих: Кубок мира ФИФА выставлен в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Кубка мира по футболу проходит на арене минского спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный трофей мирового футбола болельщикам продемонстрировали официальный представитель ФИФА Лукас Рахов, первый заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Сафарьян и известный белорусский футболист Александр Глеб.

"Хотелось бы в первую очередь поблагодарить правительство Беларуси и Белорусскую федерацию футбола за организацию и проведение этого мероприятия. Также хотелось бы выразить благодарность партнерам компании "Кока-Кола", которая занимается проведением тура Кубка мира по футболу начиная с 2006 года", - подчеркнул официальный представить ФИФА Лукас Рахов. Он отметил, что всего во время нынешнего тура Кубок мира побывает в 91 городе из 51 страны. В 24 странах из них трофей еще никогда не презентовали, в том числе в Беларуси. Поэтому желающим увидеть Кубок мира ФИФА предоставляется уникальная возможность.

Лукас Рахов

Глава представительства компании "Кока-Кола" в Беларуси Наталья Тарасевич отметила, что прибытие Кубка в ту или иную страну придает новый импульс развитию спорта, в частности футбола. Для участия в туре Кубка мира была подана соответствующая заявка в ФИФА. Заявку в секретариат Международной федерации футбола также направляла национальная федерация, добавил Сергей Сафарьян. В итоге совместными усилиями удалось реализовать поставленную цель и привезти Кубок мира в Беларусь. Немаловажным было и то, что предстоящее планетарное первенство будет проходить совсем близко - в России. Наталья Тарасевич анонсировала проведения в Беларуси в этом году и других мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу.

Сергей Сафарьян

Присутствовавший на презентации известный белорусский футболист Александр Глеб выразил уверенность, что для болельщиков сегодняшнее мероприятие станет настоящим событием в жизни. Презентацию Кубка ФИФА также посетил белорусский футбольный специалист Сергей Боровский, который в бытность игроком в составе сборной СССР в 1982 году непосредственно боролся за трофей на ЧМ. "Мировой форум для любого футболиста запоминается в подробностях. Я и сам могу практически поминутно вспомнить свой вояж на чемпионат. Тогда на меня наибольшее впечатление оказала сборная Бразилии, хотя они в итоге и не победили. Белорусские же болельщики выиграли уже хотя бы от того, что могут воочию увидеть главный приз мирового футбола", - поделился он впечатлениями от мероприятия с журналистами.

Александр Глеб

Кубок мира пробудет в белорусской столице до 22.00. Для удобства зрителей специально сооружен двусторонний подиум.

Во время демонстрации Кубка ФИФА организованы зоны активности для посетителей, в которых можно сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.

Из Минска Кубок мира отправится в Софию, а заключительный этап турне состоится в городах России, которая в этом году впервые станет хозяйкой планетарного футбольного форума. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске. Решающий поединок ЧМ-2018 состоится на московском стадионе "Лужники". В финальном турнире мирового первенства примут участие 32 команды.-0-

Фото Максима Гучека