19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Кравченко назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Исполком ФХБ принял кандидатуру нового наставника "молодежки". 42-летний специалист сменил на этом посту Юрия Файкова.

Ранее Дмитрий Кравченко возглавлял молодечненское "Динамо". Он также привлекался к работе в кэмпах национальной сборной Беларуси, а в ближайшем будущем, согласно концепции ФХБ, станет одним из постоянных ассистентов главного тренера национальной дружины - Андрея Сидоренко.-0-