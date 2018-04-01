"Днепр" победил футболистов "Городеи", "Ислочь" и столичное "Торпедо" сыграли вничью в 1-м туре чемпионата Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи первого тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги завершаются сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты могилевского "Днепра" в гостевом поединке с "Городеей" пропустили мяч на 15-й минуте после удара Дмитрия Лебедева, но затем сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На 22-й минуте Максим Чиж сравнял счет, а еще через 6 минут Сергей Рудыка поставил победную точку - 2:1.
В другом сегодняшнем матче "Ислочь" и минское "Торпедо" сыграли вничью - 1:1.
В последней встрече стартового тура 28-го национального первенства действующий чемпион страны БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет дебютантов элитного дивизиона футболистов "Смолевичей".-0-
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