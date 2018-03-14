"Днепр", "Торпедо-БелАЗ", "Городея" и "Слуцк" получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси по футболу

Во время матча "Неман" - "Днепр". Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 16 клубов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сегодня на заседании комитета по клубному лицензированию АБФФ обладателями лицензий стали могилевский "Днепр", жодинское "Торпедо-БелАЗ", "Городея" и "Слуцк". Их заявки не рассматривались на первом заседании 12 марта в связи с проведением аттестации тренеров этих клубов для продления срока действия тренерских лицензий УЕФА.

Позавчера комитет принял решение о выдаче разрешений следующим футбольным клубам: БАТЭ (Борисов), "Витебск", "Гомель", "Динамо-Брест", "Динамо-Минск", "Ислочь" (Минский район), "Луч" (Минск), "Минск", "Неман" (Гродно), "Смолевичи", "Торпедо-Минск", "Шахтер" (Солигорск).

Вопрос об участии в первенстве страны минского ФК "Крумкачы" пока остается открытым.

Румас прокомментировал ситуацию вокруг ФК "Крумкачы" По словам руководителя федерации, вопрос об участии этой команды в чемпионате Беларуси не был включен в повестку завершившейся сегодня конференции из-за обращения клуба "Крумкачы" в футбольный арбитраж.

Чемпионат Беларуси по футболу среди клубов высшей лиги стартует 30 марта.-0-