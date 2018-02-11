Долидович не очень хорошо себя почувствовал во время гонки - старший тренер

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сергей Долидович не очень хорошо себя почувствовал во время лыжной гонки в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погодные условия влияют на атлетов. Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких из-за холода, поэтому он завершил выступление досрочно. В такой ветер и холод он не смог бежать. Будем детально анализировать выступление и других лыжников. Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке", - рассказал Иван Листопад.

Белорусские атлеты на награды не претендовали. Михаил Семенов занял 44-е место, отстав от чемпиона Симена Хегстада Крюгера из Норвегии на 4 мин. 52,0 сек., Юрий Астапенко пришел к финишу 50-м с отставанием в 6 мин. 52,5 сек. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции, как и еще три лыжника.-0-

Норвежские лыжники заняли весь олимпийский пьедестал в мужском скиатлоне В мужском скиатлоне не было равных представителям Норвегии, которые заняли весь пьедестал почета. Золото у Симена Хегстада Крюгера, который прошел дистанцию протяженностью 30 км за 1 ч. 16 мин. 20,0 сек.

Фото Андрея Покумейко