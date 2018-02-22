Домрачева: более счастливое окончание Олимпиады сложно было представить

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После финиша в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане своими эмоциями поделилась Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если вспомнить, как начинались Игры для нас, то это награда за все наши старания и терпение. Мы наконец подружились с Пхенчханом: ветром, непростыми погодными условиями. Я не могла подвести девчонок, особенно когда Динара Алимбекова ушла первой со стрельбы", - сказала Дарья Домрачева.
Четырехкратная олимпийская чемпионка отметила слаженную работу всей сборной Беларуси. "Наши молодые девочки сегодня приятно всех удивили. Значит, все сделали правильно и тренеры, и технический персонал. Мы от всей золотой четверки хотим высказать огромные слова благодарности всем нашим тренерам в сборной Беларуси, Груберу, который работал со мной индивидуально", - подчеркнула она.
Белорусская биатлонистка ответила и на вопрос, успел ли ее поздравить Уле-Эйнар Бьорнадлен. "Он уже поздравил всех девушек. Как и ранее в эстафете поддерживал нас на трассе. В этом есть что-то и приносит нам удачу", - рассказала Дарья Домрачева.
Она также отметила, что эта золотая медаль особенная. "Вся Олимпиада в Республике Корея проходила сложно, и серебро в масс-старте, и золото в эстафете будут для меня особенными. Такое давление, конкуренцию было сложно выдержать. Но горжусь девушками, мы все сделали великолепно в эстафете", - отметила биатлонистка.
Белоруска Дарья Домрачева завоевала четвертую золотую олимпийскую медаль. Это произошло по итогам женской эстафеты в Пхенчхане. По количеству золотых медалей она опередила именитых биатлонисток немку Кати Вильхельм и Анастасию Кузьмину из Словакии.
Женская сборная Беларуси одержала победу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в эстафете. Дарья Домрачева продемонстрировала лучший ход по дистанции на заключительном этапе.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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