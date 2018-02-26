Домрачева: большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на закрытии ОИ

26 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Большая честь выступить знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом рассказала на официальных социальных страницах четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рада, что стала знаменосцем на церемонии закрытия. Морозно было, но так тепло на душе. По-настоящему большая честь", - отметила спортсменка.

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Фев 25, 2018 в 9:59 PST

Торжественная церемония закрытия Игр состоялось 25 февраля. Белорусская делегация также приняла в ней участие. Флаг Беларуси на Олимпийский стадион вынесла лидер женской биатлонной сборной Дарья Домрачева.

В ее активе на завершившихся зимних Играх две награды: серебро в масс-старте и золотая награда в эстафете. Всего на счет прославленной биатлонистки шесть олимпийских медалей. В 2010-м в Ванкувере она стала бронзовым призером, четыре года спустя в Сочи она трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета.-0-