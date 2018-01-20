Домрачева: было бы нечестно бороться с Доротеей Вирер, потерявшей лыжную палку по моей вине

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В финишном створе наступила на палку Доротеи Вирер, моя соперница потеряла ее, поэтому с моей стороны было бы нечестно бороться со спортсменом без лыжной палки, которая потеряна по моей вине. Я рада подиуму и смотрю вперед", - рассказала Дарья Домрачева.
Трехкратная олимпийская чемпионка после бронзовой награды в гонке преследования в Антхольце переместилась на восьмую строку в общем зачете и планирует выступить 21 января в одной из своих любимых гонок - масс-старте.-0-
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