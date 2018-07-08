Домрачева и Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален планируют посетить достопримечательности Беларуси. Об этом белорусская биатлонистка, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева пообещала делиться фотоснимками путешествия под хештегом #НорвежецПоБеларуси. "Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!" - обратилась к поклонникам Дарья Домрачева.

После Беларуси одна из самых известных биатлонных семей планирует посетить Норвегию.-0-