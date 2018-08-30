Домрачева, Кушнир и братья Богдановичи проведут в НОК олимпийский урок

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский урок организуют в НОК Беларуси 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественной организации.

Для более 40 юных атлетов, учащихся 4-11 классов, урок проведут четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир и олимпийские чемпионы Пекина-2008 гребцы Александр и Андрей Богдановичи. В программе также запланирована экскурсия по зданию штаб-квартиры НОК, во время которой учащиеся познакомятся с историей Олимпийских игр, принципами современного олимпийского движения.

К новому учебному году НОК Беларуси разработал красочную информационную графику с общими сведениями о своей деятельности, выступлениях белорусов на Играх разных лет и данными об олимпийском движении. Презентация состоится 1 сентября во время олимпийского урока, а позже материалы планируется разослать по учебным заведениям страны. Подробно о предстоящем в октябре крупном старте - III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе - ребятам расскажет посол Игр Анастасия Лесик. В конце урока ученики получат новые издания олимпийских дневников на учебный год.-0-