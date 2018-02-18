Домрачева: о дальнейшей спортивной карьере подумаю весной

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая серебряным призером в Пхенчане-2018, в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" поделилась дальнейшими планами и впечатлениями от Олимпиады, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос об участии в четвертой Олимпиаде, Дарья Домрачева отметила: "Я думаю, стоит ограничиться тремя. Олимпиада еще не закончена, у нас еще важные гонки впереди. После этого три этапа Кубка мира, которые также хочется провести достойно. Я сейчас думаю об этом. Что буду делать потом, подумаю весной".

На нынешней Олимпиаде спортсменка руководствуется принципом никогда не сдаваться. "Это серебро я буду ценить намного больше, чем, может быть, ценила бы, если бы мне не удалось преодолеть такие сложности с начала Олимпийских игр, - сказала она. - Когда не получилась первая гонка, конечно, весь фокус и настрой направлялся на следующую гонку. Когда не получились две гонки, старалась настраиваться на третью. Когда не получились три гонки, взяла силы в кулак и настраивалась на четвертую. Да, можно было опустить руки, собрать сумку и уехать домой. Конечно, такого делать никогда нельзя. Прежде всего нужно помнить о своем профессионализме, важно верить в себя до последнего".

Дарья Домрачева призналась, что ей очень помогла поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена. "Где-то он старался промолчать, где-то побыть в стороне и позволить тому, чтобы пыл моих эмоций вышел куда-нибудь на стену. Поддерживал на дистанции, помогал нашим ребятам в сервисе, с тестом лыж. Старался быть полезным нашей команде здесь. Спасибо ему за это!" - сказала биатлонистка.

Говоря о шансах белорусских биатлонисток в эстафете, Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсменки настраиваются на победу и серьезную борьбу.-0-