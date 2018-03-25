Домрачева: отличное завершение непростого сезона

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличное завершение непростого сезона. Такое мнение высказала на пресс-конференции после победной гонки с массового старта на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска прокомментировала, как ей удалось опередить четырех соперниц после заключительной стрельбы. "Отставание было не таким большим. На последних метрах собралась и выложилась на полную. Выиграла в Тюмени две гонки (спринт и масс-старт). Великолепный результат! Однако всегда можно лучше. К примеру, в общем зачете заняла третье место, а хотелось первое", - рассказала Дарья Домрачева.
Четырехкратная олимпийская чемпионка заверила, что со старта сезона была в неплохой форме, но ей пришлось поменять марку лыж. "В сезоне было немало трудностей, через которые пришлось пройти. Теперь отправимся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом в Норвегию, где будем в легком режиме кататься на лыжах, проводить счастливые семейные дни", - отметила белоруска.
Дарья Домрачева по количеству побед в Кубках мира за карьеру сравнялась с немецкой биатлонисткой Магдаленой Нойнер - у обеих по 34 виктории. Отрезок после Олимпийских игр в Пхенчхане для лидера сборной Беларуси оказался очень успешным в сезоне. На седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти ей удалось победить в спринте, через неделю четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место в спринте и праздновала успех в напряженной гонке преследования в норвежском Холменколлене. Благодаря высоким результатам белоруска завершила сезон на третьем месте в общем зачете Кубка мира.-0-
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