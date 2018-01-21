Домрачева: перед Олимпиадой важно ощутить уверенность на лыжне и при стрельбе

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане было важно ощутить уверенность на лыжне и при стрельбе. Об этом рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1" после победы в масс-старте на шестом этапе Кубка мира по биатлону Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе выступления в Антхольце белоруска заняла четвертое место в спринте, третье в гонке преследования и первое в масс-старте. "Перед зимними Играми важно было почувствовать уверенность на лыжне, на огневом рубеже. Рада, что удалось поработать над ошибками и теперь спокойно можно готовиться к Пхенчхану ", - рассказала Дарья Домрачева.-0-
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