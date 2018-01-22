Домрачева: поддержка Бьорндалена в Пхенчхане очень важна для меня

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане очень важна для Дарьи Домрачевой. Об этом в интервью норвежскому телеканалу NRK рассказала белорусская спортсменка, сообщает БЕЛТА.

"Будет здорово ощутить поддержку мужа в такие важные дни во время Игр. Мы вместе будем тренироваться по моему плану. Радуюсь, что он сможет быть рядом, это поднимает мое настроение", - отметила Дарья Домрачева.

У биатлонистки поинтересовались, как легенда норвежского биатлона воспринял решение национальной федерации не заявлять его на Олимпиаду. "Горжусь Уле-Эйнаром, тем, как он справляется с этим. Он по-прежнему в хорошей форме и полон сил", - подчеркнула она.

Дарья Домрачева также сказала, что в Пхенчхане Уле-Эйнар Бьорндален не будет выступить в качестве ее тренера. "У меня уже есть наставник, менять планы не планирую", - ответила спортсменка.

Завершившийся шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стал одним из самых успешных для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи. Она сумела завоевать бронзовую награду в гонке преследования, поступив благородно по отношению к потерявшей лыжную палку итальянке Доротее Вирер, и победила в масс-старте.

Женская сборная Беларуси после выступления на этапах Кубка мира продолжит подготовку к главным стартам четырехлетия в австрийском Хохфильцене, откуда отправится в Республику Корея. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.-0-