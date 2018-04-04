Домрачева посвятила Бьорндалену пост в Instagram

Супруга завершившего накануне биатлонную карьеру Уле-Эйнара Бьорндалена посвятила мужу пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Дарья Домрачева не осталась в стороне и проводила норвежца из большого спорта теплыми словами и фотографиями.

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 3 Апр 2018 в 6:10 PDT

На своей официальной странице белорусская спортсменка написала: "И ПОБЕДИТЕЛЬ.....УЛЕ ЭЙНАР БЬОРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни - пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ..."

Во вторник, третьего апреля, один из самых титулованных биатлонистов планеты на специальной пресс-конференции заявил о завершении карьеры. Несмотря на желание продолжать соревноваться, Бьорндален последовал совету врачей и семьи. Не так давно он стал отцом и теперь будет больше времени посвящать своей дочери Ксении. Что он будет делать дальше, Уле-Эйнар пока еще не знает.

Бьорндален объявил о завершении карьеры Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону отметил: "Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет".