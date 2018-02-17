Домрачева: серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после олимпийской гонки с массового старта призналась, что серебро Пхенчхана она будет ценить не меньше других наград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне удалось порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня сюда. Это серебро с золотым отливом. В моей коллекции появилась серебряная медаль Игр. Сегодня удалось преодолеть, казалось бы, уже не решаемые трудности", - отметила Дарья Домрачева.

По словам белоруски, масс-старт выдался для всех очень тяжелым. "Участницы забега находились под некоторым давлением, мы прекрасно понимали, что это последняя индивидуальная гонка на Олимпиаде, и каждая очень хотела выиграть медаль. Благо мне удалось на последнем огневом рубеже не допустить промахов", - сказала биатлонистка.

Дарья Домрачева поздравила с золотым успехом белорусскую фристайлистку Анну Гуськову. "Всей командой сидели у монитора компьютера. Ее медаль стала своеобразным прорывом для олимпийской команды, добавила эмоций и помогла мне сегодня финишировать второй", - заметила спортсменка.

Сегодня в масс-старте в Пхенчхане в первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала и Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек.; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись три раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек.; 4).-0-

Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.

Фото Андрея Покумейко