Домрачева: смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо. Такое мнение высказала Дарья Домрачева после выступления на своем этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Старалась догнать итальянку Доротею Вирер. В принципе все сложилось неплохо в ходе выступления, только мне можно было не использовать дополнительный патрон. Все проанализируем, но теперь будем готовиться к женской эстафете", - отметила Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева

Она также рассказала, что рассматривался вариант с пропуском смешанной эстафеты. "Однако приняли с тренерами решение побороться за высокий результат. На мой взгляд, получилось неплохо выступить, учитывая силу лидеров других команд. Мы - в пятерке лучших на Олимпиаде", - подчеркнула биатлонистка.

Надежда Скардино

Надежда Скардино

Дарья Домрачева передает эстафету Сергею Бочарникову

Дарья Домрачева

Сергей Бочарников

Владимир Чепелин

Владимир Чепелин

По ее словам, состав на следующий старт (женскую эстафету) практически сформирован. "После сегодняшней контрольной тренировки могу сказать с уверенностью на 90%, что эстафету побежим я, Скардино, Кривко и Алимбекова", - добавила лидер белорусской биатлонной команды.

Женская эстафета на Олимпийских играх состоится 22 февраля. Начало гонки в 14.15 по минскому времени. Завершит биатлонную программу на главных стратах четырехлетия мужская эстафета 23 февраля.-0-

Биатлонисты Франции выиграли смешанную эстафету ОИ-2018, белорусы заняли 5-е место На протяжении всей гонки белорусы были в числе претендентов на награды. После двух женских этапов по 6 км Беларусь занимала 3-е место.

Фото Андрея Покумейко