Домрачева: смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо. Такое мнение высказала Дарья Домрачева после выступления на своем этапе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Старалась догнать итальянку Доротею Вирер. В принципе все сложилось неплохо в ходе выступления, только мне можно было не использовать дополнительный патрон. Все проанализируем, но теперь будем готовиться к женской эстафете", - отметила Дарья Домрачева.
Она также рассказала, что рассматривался вариант с пропуском смешанной эстафеты. "Однако приняли с тренерами решение побороться за высокий результат. На мой взгляд, получилось неплохо выступить, учитывая силу лидеров других команд. Мы - в пятерке лучших на Олимпиаде", - подчеркнула биатлонистка.
По ее словам, состав на следующий старт (женскую эстафету) практически сформирован. "После сегодняшней контрольной тренировки могу сказать с уверенностью на 90%, что эстафету побежим я, Скардино, Кривко и Алимбекова", - добавила лидер белорусской биатлонной команды.
Женская эстафета на Олимпийских играх состоится 22 февраля. Начало гонки в 14.15 по минскому времени. Завершит биатлонную программу на главных стратах четырехлетия мужская эстафета 23 февраля.-0-
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