Домрачева: супруг принял бы любое мое решение

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, отвечая на вопрос о том, посоветовалась ли она с мужем - прославленным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом - насчет окончания своей карьеры, подчеркнула, что решение принято вместе. Об этом спортсменка рассказала на специальной пресс-конференции в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Супруг принял бы любое мое решение, даже если бы решила продолжить карьеру. Но если бы осталась в спорте, то мучилась бы сама, мучила своего ребенка и не смогла бы показать тот результат, который хотелось бы", - отметила Дарья Домрачева.
Спортсменка ответила и на вопрос о дальнейшей судьбе знаменитого трейлера Бьорндалена. "Возможно, как комната для Ксении, но, может, найдем ему применение по прямому назначению - и он пригодится другим атлетам", - отметила она.-0-
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