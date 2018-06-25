Домрачева: супруг принял бы любое мое решение

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, отвечая на вопрос о том, посоветовалась ли она с мужем - прославленным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом - насчет окончания своей карьеры, подчеркнула, что решение принято вместе. Об этом спортсменка рассказала на специальной пресс-конференции в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Супруг принял бы любое мое решение, даже если бы решила продолжить карьеру. Но если бы осталась в спорте, то мучилась бы сама, мучила своего ребенка и не смогла бы показать тот результат, который хотелось бы", - отметила Дарья Домрачева.

Уле-Эйнар Бьорндален (в центре)

Спортсменка ответила и на вопрос о дальнейшей судьбе знаменитого трейлера Бьорндалена. "Возможно, как комната для Ксении, но, может, найдем ему применение по прямому назначению - и он пригодится другим атлетам", - отметила она.-0-

Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры "Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру", - заявила она.