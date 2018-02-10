Домрачева: ветер и холод помешали показать более высокий результат

10 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Ветер и холод помешали показать более высокий результат. Об этом рассказала после завершения выступления в спринте на 7,5 км на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева заняла по итогам гонки девятое место, допустив два промаха, по одному на каждом из двух огневых рубежей. Олимпийской чемпионкой стала Лаура Дальмайер из Германии - 21.06,2 сек. (0+0), серебряную медаль завоевала норвежка Марте Олсбю - 24,2 сек. (1+0). Бронзовая награда у Вероники Витковой из Чехии - +25,8 сек. (0+1).

"Результат немного не тот, на который рассчитывала. Ветер и холод помешали выступить более стабильно, эти факторы и стали отвлекающим маневром", - сказала белорусская биатлонистка.

Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринте на Олимпиаде-2018, победила Лаура Дальмайер Лучше всех к непростым погодным условиям приспособилась немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию протяженностью 7,5 км за 21 мин. 06,2 сек., не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что, несмотря на погоду, чувствовала себя сегодня хорошо. "Физические кондиции хорошие, скорость позволяет показывать высокий результат. Это меня обнадеживает в преддверии гонки преследования. Все-таки стартую не так далеко от победительницы (46,2 сек. - Прим. БЕЛТА). Важно только не допускать досадных ошибок", - рассказала Дарья Домрачева.

Титулованная белорусская биатлонистка ответила на вопрос журналистов, играют ли сейчас роль три золотые медали на прошлой Олимпиаде в Сочи. "В Пхенчхане все начинается с чистого листа. Прошлые заслуги сейчас не в счет, и какие там медали - это уже прошлое. Необходимо вновь выходить на биатлонную трассу и показывать, на что способен", - подчеркнула спортсменка.

Лидер белорусской команды Дарья Домрачева заняла в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане девятое место. Достойно выступила дебютантка Олимпийских игр Ирина Кривко, которая при одном промахе стала 17-й. Надежда Скардино в спринте расположилась на 36-й итоговой позиции, а Надежда Писарева финишировала 52-й среди 87 участниц.

В воскресенье, 11 февраля, состоится мужской спринт. Женщины выйдут на старт в гонке преследования 12 февраля. Все четыре белорусские биатлонистки попали в число участниц предстоящего старта.-0-