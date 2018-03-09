После Олимпиады важно было не расслабиться - Домрачева

09 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После Олимпиады важно было не расслабиться, отметила Дарья Домрачева в эфире телеканала "Беларусь 1" после победного выступления на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"После Олимпиады важно было не расслабиться, сезон еще не закончен. Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении. Визит домой был приятен, за пару дней удалось перевести дух. С новыми силами боролась на дистанции. Ощущения и самочувствие в ходе спринта были очень хорошими", - отметила Дарья Домрачева.

Четырехкратная олимпийская чемпионка в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти одержала свою 31-ю победу в карьере. Громкого успеха Дарья Домрачева добилась в первой же гонке после Олимпийских игр в Пхенчхане, где ей удалось занять первое место в эстафете и завоевать серебряную награду в масс-старте.-0-