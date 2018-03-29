Домрачева: здорово, что наш труд ценится

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева подчеркивает большую значимость для спортсменов того, что их труд и достижения отмечаются на государственном уровне. Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда приятно, что такие церемонии происходят. Конечно, это здорово, что труд, который мы проделываем в течение сезона, ценится. Для нас это очень важно, - сказала спортсменка. - Сегодня я еще все равно не до конца осознаю всю значимость этих наград и высоких званий. Всю их ценность я умом понимаю, но, наверное, прочувствую все-таки еще с течением лет, с возрастом, уже когда буду старенькой бабушкой рассказывать внукам о своих достижениях".

Дарья Домрачева отметила, что биатлонный сезон закончился буквально несколько дней назад и, конечно, присутствует усталость, накопившаяся за долгие этапы, однако настроение в день вручения госнаград у нее праздничное.

Как сообщалось, за высокое профессиональное мастерство и выдающиеся спортивные достижения Дарье Домрачевой вручен орден "За личное мужество". Аналогичной награды, а также почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" удостоены олимпийские чемпионки Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Надежда Скардино.-0-