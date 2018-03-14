Донецкий "Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После волевой домашней виктории над итальянской "Ромой" (2:1) чемпионы Украины в Риме уступили с минимальным счетом 0:1 и выбыли из турнира.

Английский "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" испанскую "Севилью" и на протяжении всей игры владел инициативой. Однако гости оказались удачливее и в конце второго тайма дважды поразили ворота хозяев. Только после этого подопечные Жозе Моуриньо сумели отквитать один гол и в итоге победа осталась за "Севильей" - 2:1. В первой игре на поле испанского клуба соперники разошлись миром — 0:0.

Два последних участника четвертьфинала чемпионской Лиги определятся сегодня поздним вечером в Барселоне и Стамбуле. Лидеры испанского первенства футболисты "Барсы" примут на поле "Камп Ноу" лондонский "Челси". Их первый матч 1/8 финала в британской столице завершился вничью 1:1. Турецкий "Бешикташ" на своем поле попытается сыграть на равных с грандом немецкой бундеслиги "Баварией", которая в Мюнхене была гораздо сильнее, разгромив стамбульцев со счетом 5:0.

Ранее участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали действующий победитель этого турнира мадридский "Реал", финалист прошлого розыгрыша итальянский итальянский "Ювентус" из Турина, а также английские клубы "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".-0-