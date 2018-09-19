Донецкий "Шахтер" сыграл вничью на старте футбольной Лиги чемпионов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с немецким "Хоффенхаймом" в первом туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Харькове началась для украинского чемпиона неудачно - уже на 6-й минуте Флориан Гриллич поразил ворота Андрея Пятова. Футболисты "Шахтера" не собирались сдаваться, и через 20 минут их бразильский легионер Исмаили восстановил равновесие в счете - 1:1. Через 10 минут гости вновь вышли вперед после удара Хаварда Нордвейта. После перерыва горняки много атаковали и сравняли результат благодаря удару еще одного своего бразильца Майкона - 2:2.

В другом матче группы F английский "Манчестер Сити" примет на своем поле французский "Лион".

В первом поединке квартета Е голландский "Аякс" принимал в Амстердаме греческий АЕК и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко на старте турнира в группе G сыграет в Пльзени с чешской "Викторией". Действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" примет на своем поле итальянскую "Рому".-0-