Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой дала положительный результат

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации бобслея России.

"Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды", - отмечается в заявлении Федерации бобслея России.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхенчхане.-0-