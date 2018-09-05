5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Допинг-тест белорусского велогонщика Константина Сивцова оказался положительным. Об этом рассказал генеральный менеджер велогруппы "Бахрейн-Мерида" Брент Коупленд на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.
Команда отстранила белоруса от участия в соревнованиях. Как сообщается, проба была взята 31 июля во внесоревновательный период.
Константин Сивцов за время карьеры дважды попадал в топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия".-0-
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