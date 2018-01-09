"Дорожник", "Столица", "Гранит" и "Витэн" вышли в 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея минский "Дорожник" в четвертьфинале одолел по сумме двух матчей гомельский ВРЗ - 2:2 (в гостях) и 1:0 (дома). Победный гол в домашней игре забил лучший снайпер кубкового турнира Андрей Скварчевский, в активе которого теперь 6 мячей.

Минчане были сильнее гомельчан и в другом четвертьфинальном противостоянии - "Столица" переиграла "БЧ" - 3:3 (дома) и 1:0 (в гостях).

Микашевичский "Гранит" пробился в полуфинал, вырвав победу в овертайме в выездном поединке у минского клуба "Охрана-Динамо" - 4:1. Основное время этого и первого матча в Пинске завершилось с одинаковым счетом 2:1 в пользу гостей.

Еще в одной паре упорной борьбы не получилось - оршанский "Витэн" дважды уверенно переиграл соперников из столичного "Динамо-БНТУ" - 7:0 (дома) и 7:4 (в гостях).

Таким образом, 21 января в первых полуфинальных встречах "Дорожник" сыграет на своей площадке со "Столицей", а "Витэн" примет у себя дома гостей из "Гранита". Ответные игры за выход в финал состоятся 24 января.

Решающий поединок 28-го розыгрыша Кубка Беларуси пройдет 28 января в Орше.-0-