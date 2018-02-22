Доволен выступлением молодых белорусских биатлонисток в эстафете - Эдер

22 февраля, Пхенчхан /Корр БЕЛТА/. После золотой эстафеты белорусских биатлонисток тренер женской команды Альфред Эдер заявил, что доволен выступлением молодых белорусских биатлонисток, передает корреспондент БЕЛТА.

Альфред Эдер подчеркнул, что в ходе сезона готовилась именно эстафета. "С этим стартом мы в команде связывали большие надежды. Сегодняшнее выступление белорусских девчонок войдет в историю. Это победа и для опытных, и для молодых спортсменок. Самое сложное для тренеров - не ошибиться с выбором квартета. Мы сделали правильную ставку. Очень рад за молодых девочек Иру и Динару, они доказали, что достойны быть олимпийскими чемпионками", - сказал он.-0-