Дуайер: каждый игрок в ХК "Динамо-Минск" ответственен за результат

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый игрок в ХК "Динамо-Минск" ответственен за результат. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер перед стартом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горди Дуайер подчеркнул, что, несмотря на большое количество поражений, межсезонье "зубры" провели плодотворно. "Особенно нам удалась вторая часть турнира в Риге, где мы встретились с сильными соперниками из "Ак Барса" и "Локомотива". Проделали хорошую работу по улучшению игры. Отмечу, новички, которые пополнили "Динамо" в межсезонье, уже адаптировались в Минске. Рассчитываю, что мы сможем удачно стартовать в новом сезоне. В "Динамо" каждый ответственен за результат", - сказал Горди Дуайер.

Во время подготовки к новому сезону хоккеисты "Динамо" сыграли товарищеский матч с новосибирской "Сибирью", приняли участие в двух турнирах в Нижнем Новгороде и Риге, уступив в девяти из десяти контрольных поединках. По мнению наставника, есть еще время до первого матча, чтобы поработать над отдельными компонентами в игре своей команды.

Свой 11-й сезон в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо" начнет 3 сентября выездной встречей с "Ак Барсом", 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-