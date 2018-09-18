Дуайер: при всех козырях "Локомотива" в предстоящем матче многое будет зависеть от нас

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При всех козырях "Локомотива" в предстоящем матче многое будет зависеть от нас. Об этом заявил главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер пресс-службе клуба после утренней тренировки, сообщает БЕЛТА.

Ожидается и дебют нового нападающего минчан Дениса Казионова, который, по словам наставника, должен добавить энергии и физической мощи в действия "зубров" на площадке. "Локомотив" выделяется скоростью, умением навязывать контактную борьбу. Плюс отличные спецбригады по игре в неравных составах. Но при всех козырях соперника многое зависит от нас. Знаем, что можем действовать лучше. Посмотрим, как ребята проявят себя на фоне ярославской команды", - отметил Горди Дуайер.

В ходе подготовки к сезону "Локомотив" и "Динамо-Минск" встречались на турнире в Риге. Железнодорожники смогли одержать победу лишь в серии буллитов (3:2). Телеканала "Беларусь 5" в 18.55 начнет прямую трансляцию из Ярославля.-0-