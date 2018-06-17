Дубль Александра Васильева помог "Минску" победить футболистов "Городеи"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали волевую победу над "Городеей" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 19-й минуте игры Дмитрий Лебедев вывел хозяев вперед, а после перерыва минчане сумели не только отыграться, но и победить. Героем матча стал полузащитник гостей Александр Васильев, который сравнял результат на 54-й минуте игры, а на 77-й поставил победную точку - 2:1 в пользу "Минска".

В другом субботнем поединке также победили гости: в Минске футболисты "Слуцка" одолели столичное "Торпедо" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 15-й минуте игры забил лучший бомбардир нынешнего чемпионата Евгений Шикавка, в активе которого стало 8 мячей.

Сегодня лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет в гостях у гродненского "Немана". Солигорский "Шахтер", одержавший 5 побед подряд, примет на своем поле минский "Луч", "Торпедо-БелАЗ" в Жодино сыграет с могилевским "Днепром".

Заключительные матчи 12-го тура пройдут 18 июня: "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Гомель" - "Смолевичи", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 28 очков (11 матчей), "Динамо" (Минск) - 24 (11), "Витебск" - 23 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Неман" - 21(11), "Слуцк" - 21 (12).-0-

Фото пресс-службы ФК "Минск"