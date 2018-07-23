Дубль Богдана Мышенко принес победу жодинским торпедовцам над "Смолевичами"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили "Смолевичи" со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра прошла с преимуществом жодинских футболистов. На 22-й минуте счет прицельным ударом открыл Богдан Мышенко, а на исходе часа игрового времени удвоил перевес "автозаводцев". На 69-й минуте Валерий Горбачик отквитал один мяч, но большего дебютанты высшей лиги добиться не смогли.

Результаты других игр: БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 2:0, "Гомель" - "Днепр" (Могилев) - 2:0, "Городея" -"Торпедо" (Минск) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Слуцк" - 0:3, "Луч" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 1:1, "Ислочь" (Минский р-н) - "Динамо" (Минск) - 0:1. Встреча "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск" перенесена на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Динамо" (Минск) - 37 (16), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17). Внизу турнирной таблицы минский "Луч" и могилевский "Днепр", у которых всего по 11 баллов.

Матчи 18-го тура пройдут 17-20 августа.-0-