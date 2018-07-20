Дубль Евгения Шикавки помог "Слуцку" разгромить "Неман" в матче чемпионата Беларуси

В Гродно 20 июля гродненский "Неман" принимал гостей из "Слуцка" и проиграл с крупным счетом 0:3. Голевой дубль оформил Евгений Шикавка, который с 10 голами вновь возглавил бомбардирскую гонку 28-го чемпионата страны. Еще один мяч в ворота гродненской дружины забил Виталий Кибук.

Еще 3 игры состоятся в субботу, 21 июля: "Луч" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - "Днепр" (Могилев), "Городея" - "Торпедо" (Минск).

Два матча пройдут 22 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск". Завершится тур 23 июля встречей футболистов "Смолевичей" и жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 41 очко (16 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Витебск" - 34 (16), "Шахтер" - 32 (16), "Слуцк" - 30 (17).