Дубль Сигневича помог БАТЭ победить "Ислочь" в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси

Во время матча. Фото БАТЭ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня состоялись два матча четвертьфинальной стадии, в которых сыграли два финалиста прошлого розыгрыша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея брестское "Динамо" переиграло на своем поле гостей из "Слуцка" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине игры: на 54-й минуте отличился Джоэл Фамейе, а на 3-й компенсированной минуте точку поставил Алексей Гаврилович.

Борисовский БАТЭ победил футболистов "Ислочи" на их поле 2:1 благодаря голевому дублю Николая Сигневича, который забил голы на 32-й и 38-й минутах первого тайма. После перерыва Александр Холодинский сократил разрыв в счете, но большего хозяева добиться не смогли.

Ранее, 11 марта, солигорский "Шахтер" переиграл у себя дома гостей из могилевского "Днепра" - 3:1.

Еще в одной четвертьфинальной паре победитель уже определен - гродненский "Неман" без борьбы прошел в полуфинал из-за отказа от встреч минского ФК "Крумкачы".

Ответные матчи за выход в полуфинальную стадию кубкового розыгрыша намечены на 17 и 18 марта.-0-