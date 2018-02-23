Дурнов: белорусские биатлонистки в золотой эстафете были настоящей командой

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В золотой для белорусок биатлонной эстафете все увидели настоящую команду, а победа - это заслуга каждой из девушек. Такое мнение выразил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ощущения самые положительные, потому что мы действительно увидели настоящую команду. Это не заслуга кого-то одного, нельзя сказать, например, что победа была добыта только благодаря блистательной Дарье Домрачевой, - отлично сработала вся команда, на каждом этапе девочки отработали просто идеально, они боролись до конца. Очень приятно, что наша биатлонная молодежь - Ирина Кривко и Динара Алимбекова - показала себя очень достойно, это вселяет надежду, что будущее нашего женского биатлона в надежных руках", - сказал Вячеслав Дурнов.-0-
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