Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам первого этапа "Дакара-2018"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович и Алексей Вишневский вошли в десятку сильнейших по итогам первого этапа "Дакара-2018", который стартовал в Перу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спецучасток в 31 км в окрестностях города Писко руководитель мазовской команды Вязович преодолел за 27 мин. и занял шестое место. Алексею Вишневскому понадобилось чуть более 28 мин., чтобы занять десятую строку итогового протокола.

Экипаж Александра Василевского, занявшего в прошлом году на "Дакаре" в общем зачете наиболее высокое место для белорусских грузовиков (6-е), финишировал 11-м - 28 мин. 20 сек.

Победил на спецучастке в Писко чешский гонщик Алеш Лопрайс на "Татре" - 25 мин. 15 сек. Второе место занял Мартин Ван ден Бринк из Нидерландов на "Рено" - 25 мин. 37 сек. Замкнул тройку призеров россиянин Евгений Николаев на КамАЗе - 25 мин. 44 сек.

В 40-м "Дакаре" принимает участие и знаменитый португальский тренер по футболу, возглавлявший ранее питерский "Зенит", Андре Виллаш-Боаш, который выступает в зачете внедорожников. На первом этапе он занял 46-е место.

Во время автомарафона белорусские экипажи будут пользоваться мобильной связью: velcom предоставил команде бесплатный роуминг. Специалисты заранее протестировали качество связи у южноамериканских компаний-партнеров вдоль всего маршрута гонки.

Всего в ралли-рейде принимают участие 335 транспортных средства, которыми управляют 523 авто- и мотогонщики, штурманы и механики. Завершится марафон 20 января в аргентинской Кордобе. Маршрут гонки проложен по дорогам Перу и Аргентины, а также в Боливии, где особенно коварны высокогорные этапы. Общая протяженность "Дакара-2018" составит примерно 9 тыс. км.

Владельцем команды "МАЗ-СПОРТавто" выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. В марафоне "Дакар" белорусы выступают уже в седьмой раз. Последняя гонка стала самой успешной в истории команды. В январе 2017-го экипаж Александра Василевского занял 6-е место, всем трем экипажам удалось благополучно добраться до финиша.-0-

Фото команды МАЗ