Два представителя второго российского дивизиона вышли в полуфинал Кубка страны по футболу

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В полуфинал розыгрыша Кубка России пробились два середняка второго дивизиона национального первенства, выбившие команды премьер-лиги в матчах на выезде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Курский "Авангард", занимающий лишь 14-е место из 20 клубов ФНЛ, в гостевом четвертьфинале сумел одолеть пермский "Амкар", который идет 13-м среди 16 команд элитного дивизиона. Основное и дополнительное время матча в Перми завершилось безрезультатно - 0:0, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне курян - 7:6.

В Хабаровске аутсайдер премьер-лиги СКА принимал девятую команду ФНЛ ярославский "Шинник" и также не смог добиться успеха за четыре тайма - 0:0. И здесь серию пенальти лучше исполнили гости - 4:1. Таким образом, в решающем кубковом поединке точно будет один представитель второго дивизиона, так как в полуфинале будут соперничать "Авангард" и "Шинник".

В другом полуфинальном поединке пока известен лишь один соперник - дебютант премьер-лиги "Тосно", одолевший в Санкт-Петербурге еще один клуб ФНЛ владивостокский "Луч-Энергию" со счетом 2:1.

Четвертый участник полуфинальной стадии определится лишь в начале апреля, когда в Самаре местные "Крылья Советов" (3-е место в ФНЛ) примут чемпиона России московский "Спартак". Их четвертьфинальный поединок должен был состояться накануне, но был отменен из-за сильного мороза. Причем, самарцы, в составе которых выступает белорусский форвард Сергей Корниленко, были готовы играть при температуре минус 15, а вот гости отказались выйти на поле. Ориентировочно встреча состоится 4 апреля, а полуфиналы пройдут 18 апреля, решающий матч за Кубок России намечен на 9 мая.

Уже завтра, 2 марта, должна стартовать вторая часть турнира премьер-лиги - в первом поединке 21-го тура махачкалинский "Анжи" под началом белорусского тренера Вадима Скрипченко примет гостей из казанского "Рубина". Московский ЦСКА, который тренирует еще один белорус Виктор Гончаренко, 3 марта сыграет у себя дома с "Уралом" из Екатеринбурга. Главный поединок этого тура состоится 4 марта - лидер первенства московский "Локомотив" сыграет с действующим чемпионом "Спартаком", который пока на 3-м месте. Идущий вторым "Зенит" 3 марта примет в Санкт-Петербурге футболистов "Амкара".

Турнирное положение после 20 туров:

1. "Локомотив" - 45 очков (разница мячей - 31-15),

2. "Зенит" - 37 (31-13),

3. "Спартак" - 37 (36-23),

4. "Краснодар" - 36 (32-23),

5. ЦСКА - 35 (28-17),

6. "Уфа" - 27 (20-22),

7. "Ахмат" - 26 (22-26),

8. "Ростов" - 25 (17-17),

9. "Урал" - 25 (22-22),

10. "Арсенал" - 25 (20-23),

11. "Рубин" - 23 (20-17),

12. "Динамо" - 22 (19-22),

13. "Амкар" - 21 (12-19),

14. "Тосно" - 20 (18-35),

15. "Анжи" - 19 (22-38),

16. СКА - 12 (16-37).

Гонку бомбардиров возглавляют сразу три футболиста - Федор Смолов ("Краснодар"), Александр Кокорин ("Зенит") и Квинси Промес ("Спартак"), забившие по 10 мячей.-0-