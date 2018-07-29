Два представителя высшей лиги проиграли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились очередные участники 1/8 финала розыгрыша Кубка по футболу. На стадии 1/16 финала борьбу за трофей завершили два представителя высшей лиги национального чемпионата - гродненский "Неман" и могилевский "Днепр", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненские футболисты проиграли в Бобруйске представителю первой лиги "Белшине" со счетом 1:3. Еще один клуб из второго дивизиона гомельский "Локомотив" также на своем поле переиграл могилевчан 3:2, забив победный гол на 90-й минуте игры.

В остальных субботних встречах победили команды высшей лиги: "Узда" - "Смолевичи" - 2:3, "Слоним" - "Городея" - 1:2, "СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - "Гомель" - 1:6, "Нафтан" (Новополоцк) - "Слуцк" - 0:1.

Ранее в 1/8 финала вышли борисовский БАТЭ, "Витебск" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Сегодня состоятся еще 6 матчей 1/16 финала: "Сморгонь" - "Торпедо" (Минск), ЮАС (Житковичи) - "Ислочь" (Минский район), "Славия" (Мозырь) - "Луч" (Минск), "Клецк" - "Динамо" (Брест), "Чисть" - "Шахтер" (Солигорск), "Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Динамо" (Минск).-0-