Два защитника и нападающий признаны лучшими игроками в сборной Беларуси на ЧМ (U-18) в России

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитники Владислав Колячонок, Илья Соловьев и форвард Владимир Алистров признаны лучшими в составе белорусской команды на чемпионате мира в России среди игроков до 18 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе турнира в Челябинске и Магнитогорске сборная под руководством Павла Перепехина потерпела четыре поражения и одержала важную победу над Швейцарией. Этот успех позволил белорусам выйти в плей-офф турнира и сохранить прописку в элитном дивизионе.
Нападающий Владимир Алистров стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 очков (3+4) в ходе турнира.-0-
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