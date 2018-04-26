Два защитника и нападающий признаны лучшими игроками в сборной Беларуси на ЧМ (U-18) в России

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитники Владислав Колячонок, Илья Соловьев и форвард Владимир Алистров признаны лучшими в составе белорусской команды на чемпионате мира в России среди игроков до 18 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе турнира в Челябинске и Магнитогорске сборная под руководством Павла Перепехина потерпела четыре поражения и одержала важную победу над Швейцарией. Этот успех позволил белорусам выйти в плей-офф турнира и сохранить прописку в элитном дивизионе.

Нападающий Владимир Алистров стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 очков (3+4) в ходе турнира.-0-