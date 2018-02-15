Две белорусские фристайлистки вышли в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире фристайлистов начались соревнования мастеров лыжной акробатики, где белорусские спортсмены имеют реальные шансы на медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из трех представительниц Беларуси после первой квалификационной попытки в число участниц главного финала сумела пробиться Анна Гуськова, которая показала второй результат среди 25 участниц состязаний (100,45 балла).

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в олимпийский финал в лыжной акробатике В первом квалификационном раунде Анна получила от судей 100,45 балла и сразу попала в число участниц завтрашнего финального этапа.

Олимпийская чемпионка Алла Цупер с результатом 77,9 балла в первом раунде была лишь 15-й, зато во второй попытке выступила гораздо лучше. Она набрала 99,37 очка и также попала в дюжину финалисток, которые продолжат борьбу за награды Олимпиады-2018.

Еще одна белорусская спортсменка Александра Романовская сначала была 24-й, а затем оказалась 8-й и завершила свой дебютный олимпийский турнир.

Медальные прыжки у женщин состоятся в пятницу, 16 февраля.

Затем в борьбу вступят мужчины - 17 февраля у них пройдет квалификационный этап, а призеры определятся 18 февраля. Белорусские болельщики надеются на успешное выступление олимпийского чемпиона Антона Кушнира, Максима Густика и Станислава Гладченко.-0-

Фото НОК Беларуси.