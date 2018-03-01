Две белорусские пятиборки вышли в финал первого этапа Кубка мира в Каире

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Анастасия Прокопенко и Татьяна Халдоба вышли в финал первого этапа Кубка мира по современному пятиборью в Каире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Чемпионка Европы 2017 года Анастасия Прокопенко в квалификационной группе В заняла третье место. Наиболее успешным из квалификационных испытаний для спортсменки оказался лазер-ран (бег со стрельбой), где она финишировала с пятым результатом по времени. Татьяна Халдоба вошла в число последних шести финалисток, отобравшихся по количеству квалификационных очков, у Татьяны - 976 баллов в группе А.

Татьяна Халдоба

Во время соревнований

Женский финал соревнований пройдет 2 марта, мужчины определят сильнейших днем позже. Традиционно этап Кубка мира завершится смешанной эстафетой, она состоится 4 марта.

Всего в текущем сезоне запланировано четыре этапа Кубка мира: второй пройдет в американском Лос-Анджелесе (24-31 марта), третий - в венгерском Кечкемете (3-7 мая), четвертый - в столице Болгарии Софии (23-27 мая). Главным же стартом для пятиборцев станет чемпионат мира, который с 6 по 15 сентября примет Мехико.-0-