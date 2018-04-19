Две бронзы завоевали белорусские фехтовальщики на молодежном ЧЕ в Ереване

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две бронзовые награды завоевали белорусские фехтовальщики на молодежном чемпионате Европы в Ереване, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях рапиристов Владислав Логунов успешно дошел до полуфинала, одолев соперников из Польши, Италии. Лишь на стадии 1/2 финала он уступил со счетом 11:15 французу Валлеранду Рожеру. Первое место на континентальном первенстве занял россиянин Кирилл Бородачев.

Вторая награда белорусов - в активе командного турнира саблистов. Квартет в составе Сергея Киселя, Антона Давыденко, Артема Новикова и Кирилла Кирпичева на пути к медали были сильнее соперников из Грузии, а за выход в финал проиграл итальянской команде - 36:45. В поединке за золотую награду саблисты с Апеннин одолели французов - 45:41.

Фото Белорусской федерации фехтования

В медальном зачете молодежного чемпионата Европы победила сборная Италии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая награда. Белорусская команда с двумя бронзовыми медалями разместилась на восьмом месте.-0-